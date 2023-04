Solidarietà in maschera

Hanno vinto i Carnevalari, sul campo per 3-2 contro gli artisti del Festival di Burlamacco (Biancolini, Bonuccelli, PucciMartinelli, autogol di Tofanelli), ma a vincere sono stati tutti i presenti. Domenica, al campo Cavanis, è andata in scena la nona attesissima edizione della Coppa del Mondo del Carnevale, l’annuale derby fra Carnevalari e artisti del Festival di Burlamacco, e grazie alla bontà dei presenti (fra partita e cena di beneficenza) sono stati raccolti ben 1700 euro. Una cifra ragguardevole che sarà investita per l’acquisto di un defibrillatore da mettere a disposizione presso il PalaBarsacchi. Prima della partita c’è stata la performance della Filarmonica Versilia di Capezzano Pianore ed il calcio d’inizio della partita è stato dato da Burlamacco e Ondina. L’evento è stato reso possibile grazie all’impeccabile collaborazione tra Cgc Capezzano Pianore, Croce Verde Viareggio, associazione Aurora Francesconi, associazione In Gioco per la Solidarietà e associazione Balneari di Lido di Camaiore.

S.I.