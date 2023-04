Si va verso la fine dei campionati Spicca il derby di Prima categoria

Terminati i campionati di Eccellenza e Promozione ecco che a livello di regolar season restano solo da giocare la Serie D e la Prima e Seconda categoria (queste ultime finiranno questa domenica). Intanto cresce l’attesa per conoscere la decisione federale sulle “quote” giovani per la prossima stagione nel calcio dilettantistico. Oggi infatti in occasione del Torneo delle Regioni in Piemonte è previsto un fondamentale Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti con all’ordine del giorno la questione della regola delle “quote” under per i campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione per la stagione 20232024. Dopo la Legge dello Stato che ha cancellato il vincolo sportivo si è aperto un dibattito sulla opportunità o meno di confermare l’ormai ultra-ventennale regola che impone l’utilizzo dei giovani in queste categorie. Per molti sembra certo che la regola sarà rivista. E le opzioni sul tavolo paiono due: togliere qualsiasi tipo di imposizione e non mettere alcuna quota; o, con l’intento di “traghettare” i campionati verso la soluzione definitiva (che sarà comunque poi quella di levare le quote), imporre ancora per una stagione i giovani ma magari limitati a due under (un classe 2003 e un 2004). Intanto vediamo cosa aspetta domani le “nostre” versiliesi.

Serie D. Nella 36ª giornata (17ª di ritorno nonché terzultima di regular season) del girone D tosco-emiliano-lombardo il Real Forte dei Marmi Querceta reduce da 4 vittorie di fila (e 8 risultati utili consecutivi) ospita al “Necchi-Balloni” la capolista Giana Erminio (che ora ha un +4 sulla Pistoiese in vetta). Nel Real FQ sarà assente per squalifica il jolly Fazzi. Nel girone E tosco-umbro-laziale, dove invece siamo alla 32ª giornata (15ª di ritorno che pure qui però coincide con la terzultima), il Seravezza Pozzi sarà in trasferta al “Fedini” di San Giovanni Valdarno contro la Sangiovannese del grande ex Giacomo Vanni. Amoroso ha tutti a disposizione, con pure Granaiola e Sorbo ristabiliti. Alla Sangio in settimana è arrivata la sconfitta 3-0 a tavolino col Grosseto (sul campo il 19 marzo scorso era finita 1-1) con la Corte d’Appello che ha sconfessato il Giudice Sportivo poiché l’altezza delle porte risultò più bassa di quanto consentito dal regolamento.

Prima categoria. Siamo all’ultima giornata, col Viareggio già campione da una settimana che fa visita al già retrocesso Lammari. Il piatto forte è il derby tra la già salva Torrelaghese ed il Forte dei Marmi che spera ancora nei playoff (ma non è padrone del proprio destino poiché necessita anche di un incastro particolare di altri risultati): il match non si giocherà al “Ferracci” di Torre del Lago bensì a “La Pianaccia” di Piano di Conca. Infine il Corsanico che cerca di piazzarsi al meglio nel playout col Migliarino riceve a “Le Colline” un San Giuliano che non gioca più per nulla.

Seconda categoria. Nell’ultimo turno il Lido di Camaiore chiude sul sintetico amico del “Benelli” contro la Fivizzanese.

Simone Ferro