Si avvicina la Viareggio Cup Giovedì i sorteggi dei gironi

Si scaldano i motori in vista del ritorno della Viareggio Cup dopo gli anni di stopo dovuti alla pandemia. Giovedì alle 11, nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio, avranno luogo i sorteggi per la composizione dei gironi eliminatori della settantatreesima edizione della Viareggio Cup (che si svolgerà dal 20 marzo al 3 aprile) e della quarta edizione della Viareggio Women’s Cup (in programma dal 21 al 27 marzo 2023). Al torneo maschile prenderanno parte 32 formazioni; a quello femminile, 8 squadre.