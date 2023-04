Sfida fondamentale per il Cgc Bianconeri di scena a Montecchio

Alla seconda giornata dei play out per il Cgc Viareggio c’è già una sfida fondamentale. Dopo l’inopinata sconfitta interna con il Montebello di una settimana fa infatti i bianconeri devono cercare assolutamente di vincere questa sera sulla pista del Montecchio Precalcino per allontanare ulteriormente i biancoverdi e sperare nel sorpasso ai danni del Montebello; quest’ultimo riceve il Sandrigo, capolista del raggruppamento con 15 punti, che 7 giorni fa ha nettamente sconfitto la formazione di Zarantonello.

Dal canto suo il Montecchio, con i suoi 6 punti, è veramente all’ultima spiaggia. Più che la partita di un girone, quella che andrà in scena sulla pista vicentina è quindi una specie di finale in cui anche il pareggio servirebbe a poco. Il Montecchio, sta concludendo la sua prima stagione nella massima serie con prove meno negative rispetto ai risultati finali. Sia con il Forte dei Marmi nell’ultima di regular season, sia con il Sandrigo, la squadra ha retto per buona parte della gara, cedendo solo nel finale.

Guai quindi a valutare le prestazioni limitandosi al punteggio. Per di più, anche se dovranno fare a meno del portiere Martinez, espulso definitivamente sette giorni fa, il gruppo dispone di buone individualità e, soprattutto, di un attacco più prolifico di quello viareggino grazie alla coppia formata da Vega (26 reti in regular season) e Posito (22). Attenzione poi agli ex Matteo Cardella e Ernest Cinquini, all’esperto Campagnolo e ai giovani Emanuel Mir e Loguercio.

In panchina, dopo l’uscita di scena di Zonta e Mendo, siede da alcune settimane il tecnico del settore giovanile Zarantonello. Passando al Cgc Viareggio D’Anna e soci devono lasciarsi alle spalle la delusione per una sconfitta immeritata, ma frutto anche di un approccio poco felice nel primo tempo. Paradossalmente il fatto di giocare fuori casa potrebbe, come avvenuto in regular season, aiutare la squadra di Biancucci a invertire la rotta e a conquistare punti pesanti in chiave salvezza.

G.A.