Serve una brusca sterzata dopo tre sconfitte di fila Esame Tau per il Seravezza

Dopo tre sconfitte di fila sul campo, il Seravezza cerca di tornare a smuovere una classifica che ultimamente gli si è piantata tra le mani... con la squadra anzi che è scesa da 32 a 31 punti dopo essersi vista anche togliere il pari col Livorno (trasformato dal giudice sportivo in uno 0-3 a tavolino per gli amaranto dopo il “caso Maffei”). Oggi la possibilità di riscattare il terreno perduto è ad Altopascio dove alle 14.30 c’è il derby lucchese col Tau.

All’andata Seravezza-Tau finì 2-2 a Forte dei Marmi ma in panchina c’erano due allenatori diversi rispetto ad oggi (Vangioni e Cristiani). Adesso sarà Favarin contro Amoroso. I due tecnici vivono momenti diversi. Il Tau ha fatto 4 punti in 2 gare dopo l’avvicendamento Cristiani-Favarin mentre i versiliesi adesso stanno vivendo un momento negativo a livello di risultati (ma non di prestazioni). "Le prestazioni non servono più – aveva ammonito Amoroso dopo la sconfitta interna 3-1 con la Pianese di domenica scorsa – adesso serve anche altro: bisogna essere più cattivi e cinici". E questa cattiveria agonistica e questo cinismo vorrà vederli già oggi ad Altopascio il tecnico verdazzurro, che per l’occasione avrà ancora un’assenza per reparto: il 2003 Maffei (squalificato) in difesa, il lungodegente 2003 Vietina a centrocampo, lo stirato Camarlinghi in attacco. Rientrerà invece dalla squalifica Bedini, pedina chiave in mezzo al campo dove si ricompone la cerniera mediana con capitan Granaiola. Nel Tau Altopascio (che non avrà lo squalificato Cesaretti) occhio ad Alessio, Capparella e Diop (bellissima la sfida nella sfida tra bomber col capocannoniere Lorenzo Benedetti). La terna designata è con l’arbitro Recupero della sezione di Lecce, coadiuvato dai guardalinee Callovi di San Donà di Piave e Alfieri di Prato.

Probabile formazione (4-3-3): 1 Lagomarsini; 2 Cavalli (2002), 16 M. Maccabruni (2001), 29 Sorbo, 8 Ivani (2004); 21 Bedini, 6 Granaiola; 14 Masini (2003), 5 Putzolu, 33 Podestà; 9 Benedetti.

Simone Ferro