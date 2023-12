Serie D. Un pari che fa morale: "Obiettivo playout»

È un pareggio da cui ripartire quello che ha ottenuto il Real Forte Querceta nel derby con il Seravezza Pozzi. Niente di trascendentale, sia chiaro. Ma dopo tre sconfitte consecutive serviva una piccola iniezione di fiducia per approcciare con il morale più alto il 2024 e tentare la scalata in una classifica che al momento condannerebbe i versiliesi alla retrocessione diretta.

"L’obiettivo minimo sono i playout", ha dichiarato a fine gara capitan Pietro Pegollo.

E se la squadra scende sempre in campo con lo spirito visto al ‘Buon Riposo’, le possibilità non sono così remote. Contro un avversario dai valori molto più forti (i ventisei punti di differenza non sono un caso), il Real Forte Querceta ha fatto la partita che doveva: sporca, determinata, mettendo in campo tutte le armi per livellare i valori in campo. Malgrado lo svantaggio iniziale, che avrebbe potuto mandare in tilt i ragazzi di Buglio, la squadra ha saputo reagire e, con qualche variazione tattica (Pecchia quasi a uomo su Camarlinghi), è riuscita a giocarsela alla pari. Nella ripresa si è giocato poco, come ha sottolineato l’ex Christian Amoroso. Ma anche il Real Forte Querceta ha avuto le sue occasioni per vincerla, soprattutto con Pegollo e Pecchia. Per provare la rimonta sarà fondamentale la ripresa del campionato.

Tra gennaio e febbraio, il calendario prevede incroci sulla carta più abbordabili, scontri diretti che saranno decisivi ai fini della classifica. Figline in trasferta, Cenaia in casa, Trestina in trasferta, Sangiovannese in casa e Ponsacco in trasferta. Cinque gare in cui si deciderà con ogni probabilità la stagione del Real Forte Querceta. Intanto, sul fronte mercato, ha salutato Tommaso Bertipagani. Buglio attende ancora un rinforzo offensivo in grado di alzare la qualità di un reparto apparso un po’ in difficoltà.