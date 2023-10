Serie D. Scossa al Real Forte. Esonerato mister Sena

FORTE DEI MARMI

Le strade di Nicola Sena e del Real Forte Querceta si separano dopo sette partite di campionato. La società versiliese ha ufficializzato l’esonero del tecnico livornese nel tardo pomeriggio di ieri. Decisione che era nell’aria, nonostante la dignitosa prestazione offerta dalla squadra contro il Livorno. Troppo pochi i quattro punti conquistati fino ad ora, che hanno fatto scivolare il Real Forte Querceta all’ultimo posto in classifica, in coabitazione con Mobilieri Ponsacco e Sansepolcro. Per il nome del sostituto bisognerà attendere ancora qualche ora. Nicola Sena era alla prima esperienza in serie D, dopo una vita passata alla guida dell’Armando Picchi tra Eccellenza e Promozione. Per uno strano scherzo del destino, la sua avventura sulla panchina del Real Forte Querceta finisce dopo la sconfitta con il Livorno, la sua squadra del cuore. Ma, a ben vedere, le motivazioni sono altre e arrivano da più lontano. La classifica piange e ci sono due dati che hanno spinto la società a cambiare. Il primo è che in tutte e cinque le sconfitte di questo difficile inizio di campionato, il Real Forte Querceta si è ritrovato sotto nel punteggio nei primi venticinque minuti. Come mai gli approcci sono quasi sempre morbidi? Anche contro il Livorno, la prima mezz’ora è stata la più difficile e, per emergere in questo campionato, è necessario indirizzare fin da subito le partite. Il secondo dato riguarda la produzione offensiva: tre reti in sette gare. Di fronte a questo dato, ogni analisi appare superflua. Contro il Livorno, il 4-3-3 di Sena è stato più un 4-5-1, con Purro e Podestà sulla linea dei centrocampisti, lontanissimi dalla porta avversaria. Troppo isolato Pegollo, e non sono bastati gli inserimenti di Apolloni, il più pericoloso dei versiliesi. E se i risultati non sono stati dalla sua parte, Sena e il suo staff lasciano comunque un’impronta di umanità non sempre facili da trovare in questo ambiente. Questa partita, sicuramente più importante delle altre, è stata vinta.

Michele Nardini