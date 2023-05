Seravezza Pozzi oggi a casa del Terranuova L’obiettivo è mettere in cassa più punti possibili

Ultima giornata del campionato col Seravezza Pozzi che chiude la sua regular season in trasferta sul campo del Terranuova Traiana, a Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo dove arbitrerà Campazzo di Genova. All’andata al finì 1-1 con gol verdazzurro, manco a dirlo, di Benedetti. Sarà partita vera con nessuno che potrà regalar niente. Da una parte infatti c’è la formazione aretina (a +3 dall’ultimo posto occupato a braccetto da Città di Castello e Montespaccato) che è in piena lotta per non retrocedere e il cui obiettivo è cercare di piazzarsi al meglio nei playout. Dall’altra c’è un Seravezza che potenzialmente ancora potrebbe sperare nei playoff (ma è missione quasi impossibile perché dovrebbe vincere e veder sconfitte contemporaneamente Livorno e Flaminia) ma che soprattutto deve cercare di chiudere la regular season con più punti possibile per mettersi al riparo da brutte sorprese nel caso gli arrivasse immediatamente l’eventuale penalizzazione di punti in classifica per l’esposto che 6 club del girone hanno fatto per il “caso Maffei”. Il difensore classe 2003 nella prima parte del campionato ha giocato in posizione irregolare ben 11 partite da titolare e 5 da subentrato tra cui quella di ritorno col Livorno che fu l’unica società a scovare la vecchia squalifica del giocatore (presa con la Juniores nazionale verdazzurra al termine della precedente annata) e a presentare ricorso nell’immediatezza ottenendo dal giudice sportivo la vittoria 3-0 a tavolino (sul campo la partita al “Buon Riposo” era finita 0-0). Adesso bisogna capire cosa succederà in virtù di questo esposto a posteriori di altri sei club, tra cui il Grosseto. L’eventuale penalizzazione ai versiliesi potrebbe anche arrivare al via della prossima annata 202324. Intanto in settimana è arrivata la riconferma del tecnico Christian Amoroso. "Sono contento perché ho iniziato un lavoro che posso proseguire in una società in cui c’è attenzione ai dettagli e capacità di investire – ha commentato Amoroso – ma soprattutto la possibilità di lavorare in strutture adeguate". Oggi mancheranno i lungodegenti Fabio Maccabruni e Sorbo in difesa e lo squalificato Putzolu. Dalla squalifica rientrano invece Marco Maccabruni dietro e capitan Granaiola in mezzo al campo. Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Cavalli (2002), 16 M. Maccabruni (2001), 11 Mannucci, 8 Ivani (2004); 6 Granaiola, 23 Vietina (2003); 33 Podestà, 21 Bedini, 10 Camarlinghi; 9 Benedetti.