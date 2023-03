Seravezza esce imbattuto dal campo di Poggibonsi

POGGIBONSI

1

SERAVEZZA POZZI

1

POGGIBONSI (4-3-2-1): Pacini; Bigozzi (1’ st Di Paola), Borri, De Santis (1’ st G. Bonechi), Tognetti (36’ st Marafioti); Barbera, Camilli, Muscas; Riccobono, Bellini (36’ st Polo); Regoli. (A disp.: Riccio, Ghini, Morosi, Pittalis, Corcione). All. Calderini.

SERAVEZZA POZZI (4-2-3-1): Lagomarsini; Cavalli, Maffei, Sorbo, Ivani; Bedini (1’ st M. Maccabruni), Granaiola (41’ st Monacizzo); Baracchini (1’ st Masini), Putzolu, Camarlinghi (32’ st Mannucci); Benedetti. (A disp.: Mariani, Vignozzi, Gabrielli, Bresciani, Podestà). All. Amoroso.

Arbitro: Virgilio di Agrigento.

Reti: 21’ pt Benedetti (S); 8’ st Camilli (P).

Note: ammoniti Borri (P), Maffei (S), De Santis (P) e Tognetti (P); recupero 3’ pt e 3’ st.

POGGIBONSI – Dà continuità il Seravezza Pozzi alla propria striscia positiva (7 i punti fatti nelle ultime 3 partite) andando a prendersi un punto prezioso su un campo difficilissimo come quello dello “Stefano Lotti” di Poggibonsi nell’anticipo della 28ª giornata (11ª di ritorno) del girone E tosco-umbro-laziale della Serie D. I verdazzurri erano anche passati in vantaggio a metà primo tempo grazie al solito bomber Lorenzo Benedetti (per lui 17° sigillo in campionato, di cui è sempre più capocannoniere, e 20° stagionale) ma ad inizio ripresa i giallorossi senesi rimettevano l’incontro in equilibrio grazie a capitan Camilli. La cronaca del match. I versiliesi passano al 21’: azione di contropiede con Baracchini che sale a destra e pesca in profondità Camarlinghi, tenuto in gioco da Tognetti, che fa l’assist scaricando fuori per il rimorchio di Benedetti, che segna con un colpo di biliardo. Al 25’ Bedini ci riprova su calcio di punizione laterale, concesso per fallo di Bigozzi su Camarlinghi. Il pallone sorvola la traversa. Al 33’ è ancora pericoloso il Seravezza. Lungo lancio di Bedini per Benedetti, che brucia De Santis e penetra in area. L’attaccante ospite arriva al cospetto di Pacini, ma subisce il ritorno di De Santis, che smorza la conclusione. Nella ripresa, dopo un doppio cambio per parte, gli ospiti chiedono un rigore (non dato) per un possibile mani in area senese su cross di Camarlinghi. Al 53’ il pari del Poggibonsi con Bellini che attira su di sé la difesa ospite, producendosi in una bruciante serpentina e apparecchiando per Camilli che si fionda sul pallone, lo tiene basso e trova una rete di pura tecnica da fuori. Al 55’ il Poggibonsi sfiora il raddoppio dopo lo slalom di Regoli in area e la zampata di Riccobono alta di un soffio. Alla fine è un pari prezioso.

Simone Ferro