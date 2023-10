Seravezza da impazzire!. Mina vagante del torneo

L’aeroplanino (Lorenzo Benedetti) è tornato a volare. E coi suoi gol, pesantissimi, si mantiene alto nel cielo della classifica a cullare un sogno il Seravezza Pozzi targato Christian Amoroso. La squadra, dopo esser stata anche prima in classifica, adesso è seconda avendo scavalcato il Livorno alle spalle della capolista Pianese. Trovarsi a metà girone d’andata a -3 punti dalla prima in Serie D (davanti a piazze come Livorno e Grosseto) è un qualcosa di significativo che altro non fa che confermare la bontà del lavoro svolto dalla società verdazzurra. Una vittoria storica come quella all’Ardenza rimarrà per sempre nella leggenda del club. Un club che adesso sta raccogliendo i frutti di tanti anni di gestione benfatta. Attualmente quella verdazzurra è la società più forte e stabile del panorama calcistico versiliese. Lo dicono i numeri. E i fatti.

Il momento è di puro godimento per il presidente Lorenzo Vannucci, il direttore generale Edo Luisi e tutti i tanti dirigenti (da Alessandro Mani a Vinicio Maggi passando per il giovane nuovo ds Leonardo Calistri) e appassionati collaboratori del Seravezza Pozzi. Il lavoro sul campo del tecnico Amoroso col suo staff sta ripagando delle scelte fatte in estate e a metà della passata stagione. In squadra ci sono giovani di qualità come pochi altri hanno in categoria (il 2004 Salerno ed il 2005 Brugognone, entrambi dell’Empoli, stanno impressionando... oltre ai vari altri under Coly, Ivani e Loporcaro). Per non parlare poi dei cosìddetti “vecchi”: basti vedere chi resta fuori di partita in partita (gente come Lopez Petruzzi e Fabio Maccabruni in difesa... e domenica a Livorno è tornato inizialmente in panchina un Mugelli che per un mese è stato decisivo nel gioco offensivo seravezzino). Lagomarsini in porta, Mannucci al centro della difesa, la super coppia mediana Bedini-Granaiola e calibri come Putzolu, Camarlinghi e “il killer” Benedetti fanno la differenza.

Domani il match casalingo col Figline alle 14.30 al “Buon Riposo” è attesissimo... nel mercoledì in cui si leveranno punti le due squadre che sono subito davanti e dietro al Seravezza (c’è Pianese-Livorno).