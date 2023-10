Seravezza beffato in casa: "Succede, ora ripartiamo"

POZZI

Il Seravezza contro il Follonica-Gavorrano c’ha provato sino all’ultimo ma non c’è stato ente da fare. L’allenatore Cristian Amoroso commenta l’amara sconfitta e dichiara: "Valutando la partita nel suo complesso credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Il Gavorrano è una squadra di assoluto valore e sapevamo che valeva ben di più di quello che diceva la classifica al momento. La prestazione da parte nostra c’è stata, siamo stati condannati da due sbavature, poi il gol del 2-1 è giunto nel momento migliore nostro. Da lì in avanti l’incontro è un po’ cambiato perché loro sono stati bravi nel chiudersi dietro per ripartire, e non c’hanno concesso spazi. È mancata quella lucidità in alcune situazioni che forse avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match". La classifica resta sempre ottima, ed Amoroso non ritiene che questa battuta di arresto abbia effetti sul morale: "Al di là di come è andata non era pensabile che potessimo vincerle tutte, di sconfitte ce ne saranno altre, perché questo è un campionato tosto. Sarei stato preoccupato se avessimo giocato male, invece a livello di gioco ci siamo mossi beni, tenuto conto anche del valore dell’avversario che avevamo davanti. Dunque, andiamo a Livorno con il giusto entusiasmo".

Riguardo alle condizioni del bomber Lorenzo Benedetti, Amoroso aggiorna la situazione: "Con Lorenzo dobbiamo procedere per gradi. Nell’ultima settimana si è allenato bene, sta migliorando di condizione ed aumentando i minuti nelle gambe. Per noi è un elemento fondamentale, ma dobbiamo recuperarlo gradualmente, per averlo il massimo a breve termine".

Andrea Bazzichi