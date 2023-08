Selezionati anche tre viareggini A giorni inizia la preparazione

Per la prima volta i campionati europei under 17 si svolgeranno insieme a Correggio (Reggio Emilia) dal 28 agosto al 2 settembre. Tredici le squadre iscritte, 8 al campionato maschile, 5 a quello femminile. Quattro gli atleti versiliesi impegnati. Il Campionato maschile sarà diviso in due gironi. A: Spagna, Portogallo, Italia e Francia); B: Germania, Inghilterra, Svizzera ed Andorra. Poi quarti, semifinali e finali. Quello femminile sarà a girone unico e finali fra le prime 4. Gli azzurri esordiranno lunedì 28 agosto (ore 21.30) contro il Portogallo, mentre alle 19.30 debutteranno le ragazze contro la Germania. Martedì 29 doppia sfida contro la Francia, femminile (19), maschile (21). Mercoledì 30 alle 19 Italia-Portogallo femminile ed alle 21 Italia-Spagna maschile. Giovedì 31 riposo per le azzurrine, e quarti maschili; venerdì 1 settembre semifinali maschili e Italia-Inghilterra femminile. Sabato le finali: alle 19 quella femminile, alle 21 quella maschile. Il Ct Massimo Giudice inizierà la preparazione della squadra maschile il 12 agosto, mentre le ragazze (fra cui anche Anna Palagi del Forte) il 21. I convocati: Cardella e Rugani (Pumas Viareggio), Poletti (Spv Viareggio), Crocco e Crosara (Valdagno), De Palo (Bassano), Lavagetti (Sarzana), Maggi, Maggi, Polverini, Margheriti, Mugnaini (Follonica), Monticelli (Lodi), Pedroni (Correggio), Tagliapietra (Breganze).