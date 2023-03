Secondo scontro al vertice Ancora posizioni immutate

CAMAIORE – Tutto resta invariato in vetta al girone B della Terza categoria di Lucca dato che lo scontro diretto al vertice tra l’inseguitrice Sporting Camaiore e la capolista Massarosa è terminato in parità. Nel big-match del sabato sera sul sintetico di via Fonda a Sterpi è uscito un 1-1 tra i bluamaranto di Gabriele Mazzei (che sono secondi a -1) ed i biancorossi di Mauritanio Misuri in quella che era la 23ª giornata (ottavia di ritorno). Adesso restano 7 turni al termine della regular season, col Massarosa che sabato prossimo osserverà il turno di riposo (che allo Sporting Camaiore toccherà invece alla terzultima giornata). Dopo che all’andata la super-sfida al “Rontani“ di Bozzano era finita 1-1... un girone dopo a campi invertiti è andata allo stesso modo: segno del grande equilibrio tra questi due squadroni.

La cronaca. Davanti al pubblico delle grandi occasioni parte meglio il Massarosa che già al 3’ ci prova con la conclusione di Volpe da fuori area deviato da un difensore camaiorese... ma Bernini si fa trovare pronto e alza sopra la traversa. Il portiere bluamaranto è attento pure al 20’ e al 23’ su Tomei. Replica dei locali con Mallegni ma l’ottimo Lunardini (tra i migliori in campo) devia in angolo. Nella ripresa la gara si sblocca al 53’ da corner con Giannecchini che svetta più in alto di tutti per l’1-0. Poi però 4 minuti dopo lo Sporting resta in 10 contro 11 per l’espulsione di Luca Paoli (fallo di reazione) e così al 61’ ecco il pari massarosese anche in questo caso su sviluppi di angolo con Carmassi. Gli ospiti avrebbero poi la palla del controsorpasso al 76’ quando D’Agliano centra la base del palo. Finisce con un giusto 1-1 dove però è stato decisivo l’episodio del rosso a Paoli.