Sconvolts un’altra vittoria È una marcia inarrestabile

VIAREGGIO

Girone A. Prosegue spedito il filotto dello Sconvolts Tonfano che vince la 13^ partita su 13. Contro il Real Nocchi è un 2-0 firmato Lo Monaco, che mette a segno un gol per tempo. "Battuto una squadra giovane e caparbia. Ennesima prova di maturità", commenta Adriano Pasquini. Al Real Nocchi restano i rimpianti. "Non meritavamo la sconfitta – dice sicuro Francesco Raffaelli – perché li abbiamo messi in difficoltà sfiorando anche, a più riprese, il pareggio". Dietro la capolista il TorciglianoSocoedi passa 4-1 sull’Mb Team. Decidono le doppiette di Chicchi e Giannini. Per gli sconfitti Bramanti. "Partita senza storia che potevamo vincere anche con punteggio più largo", assicura Andrea Giannini. Non è d’accordo Giovanni Berlingeri: "Siamo stati sempre in partita colpendo anche due legni". Basta Barsanti al Punto DieselGelateria Arcobaleno per piegare 1-0 il Bayern Versilia. "Di buono c’è solo la vittoria – sottolinea Marco Iori –. Prestazione opaca". Vince anche l’hotel Virginia 4-1 sul Piano di MommioManù cui non basta Petrucci. Classifica: Sconvolts Tonfano 42; TorciglianoSocoedi 29; Real Nocchi e Punto DieselGelateria Arcobaleno 21; Hotel Virginia 18; Piano di MommioManù 14; Terrinca Calcio 12; Mb Team 10; Bayern Versilia 1.

Girone B. Tredicesimo successo, su 14 incontri, per il G.O.77Gsi Passi che supera 1-0 l’Unione Quiesa Orange. Decide Mezzapelle. Federico Zompa dell’Unione Quiesa Orange comunque non fa drammi: "Partita abbastanza bilanciata. Il loro gol è arrivato ad inizio ripresa e noi sbagliato due chiare occasioni per pareggiare. Loro comunque giocano bene assieme". Dilaga invece L’Arena Metato 7-0 contro il Tdl Soccer. Super Lelli ne fa tre, ma a referto vanno anche Pasqualetti, De Robbio, Contussi e Vivaldi. "Partita senza storia", commenta Gianluca Franchi. "Abbiamo giocato bene per i primi 10 minuti poi si é letteralmente spenta la luce" commenta Francesco Artigiani. Il BellarivieraRistorante La Casina supera 3-1 il CtzImballaggi Francè. Molteni, Cantalupi e Andrea Puccini a segno. Per gli sconfitti vano il momentaneo pareggio siglato da Pinter. "Eravamo contati come sempre – puntualizza Graziano Rizzo – e poi non ci gira neanche bene. Comunque è stata una bella partita". Torna al successo l’Fc Pachino che sorprende 1-0 l’Msa’St Piano di Conca. Decide Pucci. "Partita equilibrata – dettaglia Marco Vuerich –. Nel finale l’ha risolta Pucci con il sesto sigillo stagionale". In rimonta il Lube Cucine Viareggio beffa la Croce Verde Discobolo 2-1. Sow illude, ma De Pietro e Lembo ribaltano tutto. "Siamo passati meritatamente in vantaggio ad inizio ripresa – racconta Muzio Gianni –, ma poi non abbiamo chiuso i giochi, così la Lube ha preso campo trovando due reti". "Grande prova di carattere – gongola Mauro Casanova – con un primo tempo dominato. Nella ripresa siamo andati sotto ma non ci siamo arresi ribaltando il risultato". Classifica: G.O.77Gsi Passi 43; BellarivieraRistorante La Casina 33; Arena Metato 32; Unione Quiesa Orange 24; Croce Verde Discobolo 16; Msa St Piano di Conca 15; Lube Cucine Viareggio e Tdl Soccer 14; CtzImballaggi Francè 11; Fc Pachino 7.

Sergio Iacopetti