Sconvolts, quasi fatta Metato: passo in avanti

Le partite di andata delle semifinali playoff Uisp spalancano le porte della finale ai campioni in carica dello Sconvolts Tonfano, che hanno liquidato con un netto 3-0 il BellarivieraRistorante La Casina, mentre tutto è ancora in ballo fra Arena Metato e i vice campioni del Punto DieselGelateria Arcobaleno. L’1-0 finale infatti consente ai pisani di affrontare il ritorno forti di due risultati su tre, ma l’esito è ancora molto incerto.

Lo Sconvolts Tonfano chiude i giochi con un primo tempo sontuoso, chiuso già sul 3-0. Apre Lombardi, con un gran tiro, poi chiude Benassi, con una doppietta. Nel finale l’unico acuto del BellarivieraRistorante La Casina, con il palo colpito da Biancalana. “Abbiamo dominato giocando bene. Successo netto e che avremmo anche potuto ampliare con più precisione sotto porta”, certifica Adriano Pasquini. Ammette le difficoltà Andrea Becagli: “Nel finale avremmo potuto segnare, rendendo così la partita di ritorno un po’ più interessante. Comunque ci proveremo e ciò non inficia la nostra stagione positiva”.

Gran pubblico in terra pisana per il successo dell’Arena Metato. Successo che porta la firma di Azzolina. “Bella partita, intensa e giocata bene da entrambe le squadre. Noi comunque abbiamo attaccato di più e a 10’ dalla fine abbiamo raccolto i frutti” specifica Gianluca Franchi. Non fa drammi Marco Iori: “Tanto equilibrio in una partita decisa da un episodio. Al ritorno saremo determinati”.

Va avanti anche il Memorial Walter BagliniFernando Rizzo. Girone A: Piano di MommioManù-Mb Team 3-2 (Petricci 2-MancusoLuchetti 2) e MsaSt Piano di Conca-Croce Verde Discobolo 2-5 (Spada 2Michetti, Cinquini 2, Pasqualetti e Pardini). Classifica: Croce Verde Discobolo 6; MsaSt Piano di Conca e Piano di MommioManù 3; Mb Team 0. Girone B: Pachino-Real Nocchi 3-5 (Massei 3Fambrini 3, Sartori, Pardini) e Bayern Versilia-CtzImballaggi Francè 4-3 (Licusato 2, Martini, ShirokaCostabile, Sereni,Pinter).

Classifica: Bayern Versilia 6; Real Nocchi e CtzImballaggiFrancè 3; Fc Pachino 0. Girone C:Terrinca Calcio-Tdl Soccer 2-2 (Benassi-BattelliLencioni-Bitto). Classifica: Terrinca Calcio 2; Lube Cucine Viareggio e Tdl Soccer 1.

