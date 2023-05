Sconvolts e Arena Metato in finale Il Trofeo Uisp si deciderà così

di Sergio Iacopetti

Saranno i campioni in carica, dello Sconvolts Tonfano e i novizi dell’Arena Metato a contendersi il titolo versiliese Uisp (data è ancora da stabilire). Una finale inaspettata e che sarebbe potuta essere l’esatto remake della scorsa stagione se i pisani dell’Arena Metato, alla prima esperienza nel campionato versiliese, non avessero fatto lo sgambetto al quotato Punto Diesel.

Complice l’1-0 dell’andata, i pisani hanno contenuto le offensive dei pietrasantini fino all’ultimo minuto di gioco allorché Berti, con un tiro cross velenoso, non ha pescato il jolly. Così sulla parità assoluta sono stati necessari i calci di rigore a decidere il tutto. Prosperi, Maggi e Discini segnano ma Mattei e Ricci si lasciano ipnotizzare dal reattivo Vivaldi.

Di contro, all’Arena Metato non creava conseguenze l’errore di Pasqualetti alla luce dei centri di Timpano, Lelli, Bartalini e Chericoni. "Ci meritiamo questa finale – dice Gianluca Franchi – perché la partita era indirizzata verso lo 0-0. Adesso ci giocheremo questa finale consapevoli di essere un buon gruppo, variegato per età e per caratteristiche. Un ringraziamento va a Andrea Moretti, Marco Maggini e Giuliano Mingaroni".

C’è tanta delusione nelle parole di Marco Iori. "Uscire ai rigori fa malissimo – premette –, però siamo in pace con noi stessi. Abbiamo dato tutto quello che potevamo, sia in stagione che nei playoff. Purtroppo la rosa ridottissima è stato un problema, anzi temo sia arrivato il momento per noi di dire basta". Più agevole invece la semifinale di ritorno per lo Sconvolts Tonfano che surclassa 5-1 il BellarivieraRistorante La Casina. A segno Lombardi 2, Moscardini 2 e Balduini. "Volevamo la finale e l’abbiamo centrata – assicura Adriano Pasquini –. Vogliamo riconfermarci campioni".