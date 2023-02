Scontro tutto massarosese e remake di coppa

Dopo l’infrasettimanale di Coppa provinciale, torna il campionato in Terza categoria. Nel girone B di Lucca il turno si è aperto già ieri sera con l’anticipo-derby Sporting Camaiore-Atletico Viareggio. Oggi il quadro della quarta giornata di ritorno si completa per le “nostre” col piatto forte Stiava-Bargecchia (alle 15 al “Martellini”) e col remake di coppa in cui il Massarosa capolista cerca vendetta a Vorno contro la squadra che l’ha appena eliminato dalla coppa.

Pure nel girone unico di Massa Carrara oggi tira aria di derby versiliese con Montagna Seravezzina-SalaVetitia Seravezza FC alle 15 al “Tognocchi” di Minazzana. Trasferta al “Romiti” di Pontremoli per lo Sporting Forte dei Marmi. Mentre giocheranno in posticipo lunedì sera alle 20.30 il Retignano secondo della classe (al “Quartieri” di Aulla contro il Monti) ed il fanalino di coda Sporting Marina (che al “Pedonese” avrà il testacoda da brividi con la corazzata Montignoso).