Scontri decisivi per Oasi e Upc Vp Volley a Grosseto in scioltezza

Mente il Vp Volley si gode le ultime uscite da campione del girone, Oasi e Upc restano in trincea a difesa delle posizione faticosamente conquistate nel corso della stagione. Turno di stop invece per il Discobolo.

Serie C. Nel girone C femminile, il Vp Volley è già in piedi sui pedali: a due giornate dal termine, le seravezzine hanno blindato la vetta con nove punti di vantaggio sulla seconda. L’obiettivo adesso è migliorare ulteriormente la serie positiva, che vede le seravezzine vincenti da 14 partite consecutive. L’ultimo stop risale addirittura all’11 novembre con Casciavola. Il prossimo impegno passa da Grosseto, dove il Vp Volley è impegnato stasera alle 21 alla palestra "Azzurri d’Italia" (arbitra Brachi). Sempre alle 21 (dirige Bedini), fischio d’inizio per Oasi-Cecina. La formazione di Alessandro Francesconi è chiamata a difendere il quarto posto dalle insidie di Donoratico, che tallona a una lunghezza di distanza. Il turno odierno può essere decisivo: Donoratico è impegnato sul campo del Cus Pisa, terzo della classe, mentre le viareggine potranno far valere il fattore campo: al "Pardini" di Camaiore, l’Oasi ha trionfato ben 8 volte su 10. Nel girone B maschile, verosimilmente oggi il Fucecchio vincerà il raggruppamento a Rosignano. Poi scenderà in campo l’Upc, impegnata a Cecina al "PalaFrontera" con fischio d’inizio alle 21,15 (arbitro Pagliaro). Una sfida non scontata, quella che attende i biancoblù, che scenderanno in campo dopo lo scontro diretto tra il Cus Pisa (secondo a +2) e San Miniato (quarto a -1): nella migliore delle ipotesi, l’Upc scenderà in campo per il salto al secondo posto.

Serie D. Turno di riposo per il Discobolo nel girone D femminile. Oggi la Robur Massa potrebbe vincere il girone, mentre le viareggine rischiano di scivolare di nuovo al terzo posto dopo aver acciuffato il secondo solo una settimana fa.

RedViar