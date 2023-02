Scelto il nuovo tecnico Biancucci guiderà il Cgc

Sarà Raffaele Biancucci, ex giocatore degli anni ’80 di Grosseto, Castiglione, Novara e Gorizia, il nuovo allenatore del Cgc. Il suo nome è stato ufficializzato ieri dalla società bianconera all’indomani della rescissione consensuale del contratto con Mariotti. Biancucci – con esperienze in panchina a Grosseto, Siena e Castiglione – nella prima parte della stagione aveva guidato molto positivamente il Coutras nella prima serie francese, ma si era dimesso pochi giorni fa per motivi familiari.

Intanto il primo giorno da ex allenatore del Cgc Viareggio Massimo Mariotti lo ha trascorso a casa ad occuparsi di famiglia e affetti. Lascia una squadra al terzultimo posto con 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte, 4 delle quali con una sola rete di scarto. Anche l’ultima con il Vercelli, era rimasta in bilico fino ai secondi finali. Queste le parole dell’ormai ex tecnico bianconero: "Dopo alcune riflessioni fatte da ambo le parti, abbiamo deciso di comune accordo di dividere le nostre strade. Per quanto mi riguarda non posso che augurare a società, giocatori e tifosi di conquistare la permanenza in serie A1".

Una salvezza che per il sodalizio viareggino sembra dover passare dai play out. Al momento Cgc e Montecchio e Montebello, che seguono i bianconeri, sono le tre maggiori indiziate. Sul proprio futuro, Massimo Mariotti si esprime così: "Vediamo quello che succede. Molte cose sono cambiate da quando sono tornato a Viareggio e io mi reputo un allenatore con curriculum e qualità importanti. Mi piacerebbe continuare ad allenare e spero, se ciò dovesse succedere, di poter trovare una situazione stimolante". Quello di due giorni fa è il secondo addio di Mariotti al Cgc, dopo il precedente, nell’estate del 2014, il tecnico grossetano conquistò con la nazionale, di cui era ct, l’europeo in Spagna.

