Sabato in trasferta per le 2 battistrada Un derby lunedì sera

La 18ª giornata di Terza categoria (che nel girone B di Lucca è la 3ª di ritorno mente in quello unico di Massa Carrara è la 5ª dopo il giro di boa) è pronta ad andare in scena.

Nel girone lucchese tutti in campo oggi pomeriggio per un grande sabato di calcio. La capolista Massarosa è di scena in Valfreddana mentre l’inseguitrice Sporting Camaiore a Pieve San Paolo in un match difficilissimo. Fuori casa pure lo Stiava, a Santa Maria a Colle con il Trebesto. Mentre giocheranno alle 15 tra le mura amiche sia l’Atletico Viareggio (al “Basalari“ col Filettole) sia il Bargecchia (a “Le Colline“ con il Sant’Alessio).

Nel girone apuano invece il turno di campionato si è aperto già ieri sera con l’anticipo fra il SalaVetitia Seravezza FC ed il Monti e poi si chiuderà lunedì sera con il posticipo derby in via Versilia tra i due Sporting (quello di Forte dei Marmi e quello di Marina di Pietrasanta). Oggi in campo alle 15 la Montagna Seravezzina a Coloretta di Zeri contro il Vallizeri ed alle 15.30 il Retignano che al “Macchiarini-Ricci“ ospiterà il Pontremoli.