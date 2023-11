Rotellistica senza freni Forte dilaga a Sarzana

Nell’ultima giornata di andata del gruppo C di coppa Italia di A2 la Rotellistica Camaiore espugna sorprendentemente il Palabarsacchi battendo il Cgc Viareggio per 6-3 (primo tempo 4-1) al termine di una partita molto nervosa. Da una parte tanto agonismo, dall’altra un direttore di gara le cui decisioni sono apparse a volte difficili da condividere. La squadra di Alberto Orlandi chiude così il girone d’andata a punteggio pieno e ridimensiona, almeno per il momento, le aspirazioni di quella di Biancucci. Primo tempo giocato su ritmi elevati e portieri protagonisti.

Arbitro protagonista a inizio ripresa con espulsioni e tiri diretti in sequenza: il primo trasformato da Gemignani (poi espulso definitivamente) al 1’, i successivi quattro (due per parte fra il 5’ e l’8’) parati. Con gli schemi saltati e ancora i portieri protagonisti, la squadra di Orlandi allunga grazie a Pardini su assist di Alonso (13’) e Maremmani che infila sotto la traversa (17’). Fra le due reti l’ultimo tiro diretto, quello del decimo fallo del Camaiore, parato a Muglia; al 24’ Raffaelli segna la terza rete del Cgc. Nell’altra partita larga vittoria interna del Forte dei Marmi sul Sarzana (12-3, primo tempo 3-1). Per la squadra di Roger Molina le reti sono state segnate da Gabriel Ambrosio 4, Bicicchi e Chereches 2, Ballestero, Cacciaguerra, Lorenzo e Tommaso Giovannelli.

Classifica: Rotellistica Camaiore 12; Cgc 9; Pumas 6; Forte 3; Sarzana 0.

G.A.