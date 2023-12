Rossoblù da dieci e lode: "Ma restiamo concentrati"

FORTE DEI MARMI

Con la sofferta ma meritata vittoria di misura (2-1) ottenuta nel deserto Palapregonolato di Vercelli, nella partita di recupero della terza giornata, il Centro Porsche Forte dei Marmi raggiunge i 30 punti conquistati su 30 disponibili e mantiene a tre lunghezze il Trissino, con il quale si misurerà domenica pomeriggio.

I veneti però hanno una partita in più, avendo anticipato (e vinto) la sfida di Grosseto valida per la 12ma giornata. Realistico il commento dell’allenatore Alessandro Bertolucci: "È stata una partita difficile e complicata in cui abbiamo provato a dare ritmo senza però riuscirci, così come non siamo riusciti a ottenere un doppio vantaggio che ci avrebbe consentito di gestire diversamente le cose. Era prevedibile che venisse fuori una partita di questo genere visto che il Vercelli si è chiuso bene in difesa. Dato che non siamo riusciti a sbloccarla era inevitabile che restasse in equilibrio. Sono comunque molto contento della prestazione dei ragazzi che hanno sempre giocato con grande attenzione. Avere raggiunto dieci vittorie su dieci partite di campionato ci dà fiducia per il prosieguo della stagione, in particolare per questa fine d’anno che è molto impegnativa".

I ritmi di dicembre non concedono pause e le difficoltà dei prossimi impegni, domenica a Trissino e giovedì in casa contro il Barcellona nel secondo turno di Champions League, stanno tutte nei nomi delle rivali.

Così il tecnico del Porsche Forte introduce la sfida contro la sua ex squadra con cui ha vinto tutto negli ultimi due anni: "Giochiamo contro i campioni d’Italia e andiamo là per fare la nostra partita, sapendo che abbiamo tre punti di vantaggio. Non scenderemo certamente in pista facendo calcoli, ma per giocare a viso aperto, sapendo che sarà difficile e complicato contro giocatori di spessore. Abbiamo due giorni per recuperare le forze che sono importanti in un momento in cui gli impegni sono difficili e ravvicinati".

G.A.