Rossi accende il Forte Rimontato il Grosseto

FORTE DEI MARMI – Vittoria sofferta (4-3, primo tempo 2-2) ma meritata del Gds Impianti Forte dei Marmi contro un coriaceo Grosseto. I tre punti consentono ai rossoblu di salire dal settimo al quinto posty. Ospiti al completo, mentre Molina, ancora privo di Borgo, recupera Gil, ma né lui né Ambrosio sono al top. Inizio fisico e aggressivo con ampio uso dei blocchi (non rilevati dagli arbitri) per gli ospiti. Le prime occasioni sono per i padroni di casa che impegnano un ottimo Menichetti al 4’ con Torner, al 5’ con Gil e al 7’ con Cinquini. Grosseto in vantaggio con il primo tiro, da fuori, di Mount (7’), ma Gil pareggia con un tiro dal limite 10" dopo. La squadra di Molina crea di più, rischiando sui contropiede e Nacevich, con una precisa deviazione in area su assist di De Oro, riporta avanti i maremmani al 15’. La reazione del Gds Forte viene spezzata dalle parate di Menichetti che al 19’ neutralizza anche un rigore di Torner. Al 20’ tiro di Cinquini da metà pista deviato da Rossi in area per il 2-2. Al 21’ Gnata para il tiro diretto di Saavedra (espulso Torner) e i rossoblu resistono nei 2’ con l’uomo in meno.

Secondo tempo molto nervoso e spezzettato; Forte senza Gual, non rientrato, e frazione all’insegna dei tiri piazzati. Al 2’ Ambrosio trasforma quello del decimo fallo ospite (3-2). Al 3’ Mount non sfrutta il suo come la sua squadra fa con la superiorità numerica.

Lo stesso avviene al 7’: Menichetti para il tiro diretto di Ambrosio e nulla avviene nel 2’ con l’uomo in più per i rossoblu. Al 10’ Saavedra trasforma il tiro diretto del decimo fallo versiliese (3-3). Al 13’ tiro da fuori di Cinquini, deviazione in area di Rossi e 4-3 che non cambierà più. Al 18’ annullato un gol di Ambrosio forse valido; al 20’ Ambrosio non trasforma il tiro diretto del quindicesimo fallo grossetano e al 21’ Paghi mette fuori un rigore. Nel finale il Grosseto prova con i cinque uomini di movimento, ma il risultato non cambia. In una ripresa non bella certamente i migliori sono stati i due portieri che hanno limitato le segnature dei due settori offensivi. Per il Gds Impianti giovedì c’è la trasferta portoghese di Valongo per la terza giornata di Champions League.

G.A.