Rodriguez suona la carica Quercia non si ferma più

POZZI DI SERAVEZZA

Ha trascinato, a suon di reti, la sua squadra alla conquista della 49^ edizione. Quest’anno, per la 50^, sta facendo la stessa identica cosa: 2 partite e 5 reti realizzate. Il cubano Rodriguez è, in assoluto, il fuoriclasse del Torneo delle Contrade di Querceta e buon per la Quercia che a lui, per qualsiasi evenienza durante i 90’, si può sempre appoggiare. Anche contro una Cervia pimpante, ed in partita per almeno un tempo, le giocate del caraibico hanno fatto, inesorabilmente, la differenza.

Parte meglio la Cervia che, senza soggezione alcuna, sblocca con Alessandro Maggi bravo ad avventarsi su una corta respinta di Bedei, seguente ad una punizione di Sabatini. La squadra di Claudio Poli, anzi, fa anche la partita finendo però per scoprirsi. Su una ripartenza innescata da Carducci, la palla arriva a Rodriguez che calcia al volo, il tiro finisce sul braccio di Sabatini e per l’arbitro è rigore. Rodriguez trasforma e sull’1-1 finisce il primo tempo, dopo che però Tartarini della Cervia era andato vicino al 2-1. Anche nella ripresa l’inizio della Cervia è confortante, ma la ‘bomba’ Rodriguez è pronta a detonare.

In successione arrivano il 2-1 con tanto di sgroppata in solitaria verso la porta avversaria, approfittando di un errato disimpegno difensivo della Cervia, ed il 3-1 nuovamente su rigore. L’ombrellino nel long drink lo mette Prosperi su assist, tanto per cambiare, di Rodriguez. "Vittoria meritata – commenta Luca Cagnoni –, anche se tutt’altro che agevole, in particolare nel primo tempo. Nella ripresa, dopo il 2-1, tutto è stato molto più semplice ed abbiamo arrotondato". "È stata una partita strana – argomenta invece Poli –, perché siamo stati anche in controllo, per poi crollare sotto le giocate di un giocatore fortissimo. Comunque siamo soddisfatti, possiamo ancora superare il turno".

Classifica: Quercia 4; Cervia 3; Lucertola 1; Madonnina 0.

Sergio Iacopetti