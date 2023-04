Riposa il Massarosa Occasione d’oro per lo Sporting

Nella 24ª giornata (nona di ritorno) del girone B lucchese di Terza categoria osserva il turno di riposo la capolista Massarosa e dunque la seconda della classe Sporting Camaiore (che in classifica è a -1 dalla cima... e che poi riposerà alla terzultima giornata) può effettuare il sorpasso in vetta. I camaioresi (che sabato prossimo a Valdottavo avranno la finale di coppa provinciale in gara secca contro la Folgore Segromigno Piano) oggi alle 15.30 saranno di scena a Carignano con il Sant’Alessio. Queste le altre gare delle versiliesi del girone (tutte alle 15.30): Atletico Viareggio-Spianate (al “Martini“); Bargecchia-San Lorenzo (a “Le Colline“); Stiava-Filettole (al “Martellini“).

Nel girone unico apuano la terzultima giornata di regular season si è aperta ieri sera con l’anticipo SalaVetitia Seravezza FC-Villafranchese. Oggi alle 14.30 Sporting Forte dei Marmi-Fosdinovo in via Versilia e alle 16 Retignano-Vallizeri al “Macchiarini-Ricci“. Poi lunedì sera il posticipo derby Sporting Marina-Montagna Seravezzina al “Pedonese“.