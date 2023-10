"Rinvio della Partita a Camaiore a causa di un Problema al Parquet"

Il parquet del palasport di Camaiore abbondantemente sollevato proprio sotto canestro, ha costretto il il Vela al rinvio della partita in programma sabato scorso contro Calcinaia. Il problema al campo di gioco è venuto fuori venerdì sera al momento di iniziare l’ultimo allenamento che è stato ugualmente effettuato usando, ovviamente, la sola metà disponibile. Una contrarietà che ha interessato entrambe le squadre alle quali però non porta nessuna conseguenza. La data esatta del recupero ancora non è stata fissata, ma sarà il prima possibile.