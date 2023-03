Replicare la vittoria sul Perignano Il Camaiore ci vuole provare

La quartultima di regular season in Eccellenza (che si è aperta ieri con l’anticipo San Marco Avenza-San Miniato Basso) per il Camaiore vede l’impegno in trasferta sul campo del Castelfiorentino United di Enrico Cristiani (fratello del Pietro ex Tau che viene dato come un papabile per la panchina bluamaranto della prossima stagione qualora si dovessero separare le strade con Luca Polzella). Il Camaiore è reduce dalla grande vittoria contro la corazzata Perignano e vuol puntare a strizzare fuori il meglio da queste ultime 4 giornate di campionato. "Andiamo a caccia di quella continuità che purtroppo ci è mancata durante la stagione – dice Polzella – proviamo ad andare a far risultato là per chiudere definitivamente il discorso salvezza tranquilla".

Oggi alle 15 Castelfiorentino-Camaiore sarà diretta dall’arbitro Buchignani di Livorno, con guardalinee Andreani di Carrara e Doronzo di Pistoia. Nelle fila bluamaranto l’assenza pesante è quella per squalifica del faro del centrocampo Fabio Biagini (nel Castelfiorentino invece è squalificato il suo ex compagno ai tempi del Real Forte Querceta: l’attaccante Andrea Ferretti). Recuperato parzialmente (forse solo per la panchina ma non è ancora in grado di giocare) il difensore mancino Arnaldi che si è rivisto ad allenarsi in gruppo solo ieri mattina nella rifinitura dopo aver saltato tutta la settimana. Con Amico spostato da mezzala a mediano basso e l’abbassamento conseguente pure di Da Pozzo come braccetto, l’unico dubbio di formazione è legato all’ultima maglia del tridente (dove sono sicuri del posto bomber Geraci ed il 2004 Manfredi) con Lorenzini in vantaggio sul 2002 Centonze.

Probabile formazione (4-3-3): 1 Rizzato; 2 T. Ricci (03), 6 Fatticcioni, 5 D’Alessandro, 3 Orlandi (02); 10 Viola, 4 Amico, 8 Da Pozzo; 7 Lorenzini (Centonze), 9 Geraci, 11 Manfredi (04).