Real Querceta impatta a Carpi Pesano ancora le assenze Venturi: peccato per i punti persi

Prevale la soddisfazione o il rimpianto? Il pareggio di Carpi lascia sentimenti contrastanti al Real Forte Querceta. Perché se è vero che lo 0-0 finale è un risultato comunque importante per la classifica, analizzando bene l’andamento della gara, i versiliesi avrebbero meritato la vittoria. L’occasione più importante è arrivata nel finale, con il palo di Verde, ma anche nella prima frazione il Real Forte Querceta aveva costruito i presupposti giusti per portarsi avanti, sempre con Verde (destro a lato di pochi centimetri) e soprattutto con Bartolini, fermato da un miracolo di Ferretti. Peccato, anche se il tecnico Simone Venturi può consolarsi per la prestazione di personalità dei suoi ragazzi: "Dispiace non aver ottenuto la vittoria ma abbiamo disputato una gara di assoluto livello". L’emergenza in attacco ha costretto Venturi a ridisegnare l’assetto tattico iniziale. A fine gara resta il dilemma: un punto guadagnato o due persi?