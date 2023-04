Real FQ spera nei playoff Il Seravezza è quasi salvo

Centottanta minuti ancora da giocare e verdetti ancora da scrivere per le versiliesi in serie D. Il Real Forte Querceta ormai non si nasconde più e, dopo il pareggio d’autore contro la capolista Giana Erminio, punta a raggiungere i playoff. Un punto anche per il Seravezza Pozzi, sul difficile campo della Sangiovannese: un piccolo passo in avanti verso una salvezza ancora da blindare.

Qui Real Forte Querceta. Dopo il triplice fischio finale, Simone Venturi ha radunato tutta la squadra a metà campo. Un abbraccio collettivo e poi il patto di fine campionato: provare a raggiungere i playoff. "È stata una delle nostre migliori prestazioni stagionali – commenta il tecnico del Real Forte - siamo andati anche oltre i nostri limiti alla luce anche dei problemi che abbiamo avuto in settimana". Il pareggio con la Giana Erminio è l’ultimo tassello di un periodo veramente esaltante: nove risultati utili di fila e prestazioni di spessore. E se a fine febbraio la squadra era impelagata nella lotta per evitare i playout, a due giornate dalla fine, il Real Forte Querceta sogna in grande. "Cosa ci siamo detti a fine gara? Che mancano due partite e che le dovremo giocare come due finali. Poi tireremo le somme". Parole a cui fa eco il bomber di giornata Antonio Tognarelli, la cui rete in tuffo aveva portato avanti i versiliesi contro la Giana. "Il mio obiettivo personale è il terzo posto – dichiara il difensore toscano – se otteniamo il massimo da queste due partite, possiamo farcela".

Qui Seravezza Pozzi È stata una partita sporca, come ha sottolineato Christian Amoroso. Non memorabile dal punto di vista dell’intensità e del gioco ma, a questo punto della stagione, è importante badare al sodo. Il Seravezza Pozzi esce indenne dalla trasferta in casa della Sangiovannese e si avvicina alla matematica salvezza. "Non siamo abituati a giocare partite di questo tipo quindi devo fare i complimenti ai ragazzi per come si sono adattati – è l’analisi di Amoroso - Avremmo voluto impostare una gara diversa ma non ci è riuscito e abbiamo dovuto cambiare i piani in corsa. È un pareggio comunque importante, siamo molto vicini al nostro obiettivo". A due giornate dalla fine il Seravezza Pozzi ha quattro punti di vantaggio dalla sestultima e, in mezzo, ci sono altre quattro squadre: non ci dovrebbero essere problemi ma, per evitare spiacevoli sorprese, la prossima gara interna con il GhiviBorgo è da non sbagliare. "Siamo stanchi – continua Amoroso – è stata una stagione logorante. Adesso abbiamo una settimana di tempo per recuperare energie e preparare al meglio la sfida con il GhiviBorgo".

