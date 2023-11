Real Forte sprofonda a Orvieto. Quinta sconfitta consecutiva

ORVIETO – Non c’è fine alla crisi di risultati del Real Forte Querceta. In casa dell’Orvietana arriva la quinta sconfitta consecutiva, la nona in undici gare di campionato, la quarta (su quattro) da quando è subentrato in panchina Francesco Buglio. Numeri da brividi per una squadra a cui non gira niente per il verso giusto (tante occasione sprecate, tra cui un calcio di rigore sul palo). Serve una svolta drastica per non buttare via quanto di buono fatto in questi anni. Buglio insiste nel 3-5-2 e rilancia Ndiaye al posto dell’infortunato Maccabruni. Apolloni ritrova a una maglia da titolare a scapito di Gabrielli mentre davanti resta fuori Podestà: è Pegollo a vincere il ballottaggio per giocare accanto a Scarpa. La gara si decide nella ripresa. Orvietana in vantaggio al 56’ grazie a un colpo di testa di Orchi su cross dalla sinistra di Fabri. La rete subita scuote il Real Forte Querceta che, complice anche l’ingresso di un ottimo Podestà, inizia a impensierire la difesa dell’Orvietana. Pegollo, su suggerimento di Podestà, sbaglia da pochi passi poi al 73’ è lo stesso attaccante massese a guadagnarsi un rigore. Dal dischetto va Purro (nonostante la presenza in campo di Podestà…), Marricchi spiazzato ma il pallone sbatte sul palo. Passano pochi minuti e Purro ha un’altra grande occasione per riscattarsi ma, sul cross di Podestà, manda fuori da ottima posizione. Nel finale concitato, il Real Forte Querceta perde lucidità e al 97’, nella classica azione di contropiede, Stampete sigla il definitivo 2-0.

Michele Nardini