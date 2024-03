Real Forte s’inceppa al tiro. Ghiviborgo fa suo il derby

REAL FORTE QUERCETA

1

GHIVIBORGO

2

REAL FORTE QUERCETA (4-3-3): Gatti, Pecchia (44’ st Betti), Tognarelli, Masi, Giubbolini (23’ st Scarpa); Michelucci, Vietina (23’ st Meucci), Giuliani; Pegollo, Flores Heatley (36’ st Apolloni), Podestà. All.: Francesco Buglio.

GHIVOBORGO (3-4-2-1): Becchi, Saidi (8’ st Turini), Sanzone, Bura; Vecchi, Nottoli, Campani, Lepri; Poli (30’ st Hrom), Carli (44’ st Masella); Carcani. All.: Nico Lelli.

Arbitro: Isoardi di Cuneo.

Marcatori: 42’ pt autorete di Giuliani; 27’ st Carli, 49’ st Podestà (rig.).

Note: Ammoniti Pecchia, Michelucci

QUERCETA – Pur lontano dalla sua versione migliore, il Ghiviborgo supera in trasferta 2-1 il Real Forte Querceta e si riporta in zona playoff. I ragazzi di Nico Lelli soffrono terribilmente nella prima mezz’ora il pressing alto del Real Forte Querceta, rischiano più di una volta di ritrovarsi in svantaggio ma hanno il merito di non snaturare mai la propria identità, anche nei momenti più difficili. E così, con l’affievolirsi della spinta locale, il Ghiviborgo è venuto fuori, trovando a fine primo tempo il vantaggio grazie a una autorete di Giuliani. Ripresa di gestione e di controllo, culminata nel raddoppio in contropiede di Carli. Tre punti che consentono al Ghiviborgo di raggiungere il Tau Calcio al quinto posto e di recuperare su quasi tutte le squadre davanti in classifica.

Brusco stop invece per il Real Forte Querceta (a poco vale il rigore di Podestà nell’ultimo minuto di recupero), il cui peccato originale è stato quello di non aver concretizzato le numerose occasioni create nel primo tempo. Contro il "giochista" Nico Lelli, il piano di Buglio è chiaro fin dall’inizio: pressione alta sui portatori di palla e ripartenze immediate per non dare respiro agli avversari. Lo spartito funziona benissimo ma si inceppa sempre sul più bello, quello della conclusione a rete. Il Ghiviborgo lascia passare la tempesta (non solo metaforica visto l’acquazzone misto a vento che si abbatte su Forte dei Marmi) e sul finire del primo tempo mette fuori il muso: al 42’ Lepri trova spazio sulla sinistra, tiro sul palo e poi sulla gamba di Giuliani per una carambola sfortunata che condanna il Real Forte Querceta a un immeritato svantaggio. Il film della gara cambia drasticamente nella ripresa: i versiliesi non hanno più la forza per aggredire alti e si demoralizzano; il Ghiviborgo controlla senza problemi e alla prima situazione pericolosa in contropiede trova il raddoppio. Il Real Forte Querceta ha un sussulto quando ormai tutto è perduto: il neo entrato Scarpa guadagna un rigore che Podestà realizza con una conclusione centrale. La strada per la salvezza torna di nuovo in salita.

Michele Nardini