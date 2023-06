Real Forte, Sena vicino per il dopo Venturi

In Serie D il Real Forte dei Marmi Querceta sembra finalmente aver stretto il cerchio attorno al nome di quello che sarà il nuovo allenatore per il dopo Simone Venturi (passato al Tau Altopascio ormai già da diverse settimane). Quello che pareva essere il candidato numero uno (l’ex Mobilieri Ponsacco Francesco Bozzi) è stato scavalcato al fotofinish da Nicola Sena, tecnico che negli ultimi 7 anni ha guidato l’Armando Picchi portandolo prima dalla Promozione (dove ha fatto 4 stagioni) all’Eccellenza (dove di annate ne ha fatte 3) per poi retrocedere quest’anno da ultimo della classe. Il Real FQ dunque gli darà una grossissima chance in D, dopo aver sondato oltre a Bozzi anche Stefano Turi, Juriy Cannarsa e Massimo Maccarone (che andrà al Livorno). Sena invece era stato accostato al Tuttocuoio (dove alla fine rimarrà ‘Ciccio’ Tavano) ma sbarcherà in Versilia.

In Eccellenza ieri il Camaiore ha ufficializzato i due pre-annunciati movimenti in entrata, entrambi dal Tau, vale a dire il duttile terzino destro garfagnino Matteo Borgia (classe ‘90 ex anche di GhiviBorgo, Cascina, Seravezza e Castelnuovo) ed il centrocampista mancino Luca Anzilotti (classe ‘92 che in Versilia aveva giocato in passato già con le maglie di Real FQ e Viareggio).

In Promozione il Viareggio prosegue con la sfilza di riconferme ed ha annunciato anche quelle del secondo portiere Gianni Santini (figlio dell’allenatore Stefano) e soprattutto del fantasista Tommaso Fazzini. Mentre l’attaccante viareggino Giacomo Petracci lascia il Pietrasanta e con tutta probabilità andrà alla Pontremolese. E il campionato di Promozione 202324 che si prospetta sarà davvero bellissimo con Viareggio, Pietrasanta, Castelnuovo, Pontremolese, Larcianese, Meridien e San Miniato Basso. Tanta curiosità per vedere come saranno fatti i gironi (che da quest’anno torneranno ad esser 3 e non più 4).

Simone Ferro