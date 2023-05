Real Forte Querceta, il futuro resta appeso

Con ancora la speranza di accedere nei playoff, il Real Forte Querceta ospita il Sant’Angelo nell’ultima giornata di campionato (alle 15 al ‘Necchi Balloni’). Sarà una partita calda, e non solo per le temperature più estive che primaverili. La squadra lombarda infatti ha bisogno di punti per evitare i playout. "Ci aspetta un’altra finale - commenta Simone Venturi, tecnico del Real Forte Querceta - la sconfitta con il Mezzolara non ci è ancora andata giù e vogliamo chiudere al meglio la stagione regolare". Una vittoria potrebbe non bastare per raggiungere i playoff: servirà infatti anche un passo falso di almeno una tra Ravenna e Forlì. "Non siamo padroni del nostro destino - continua sconsolato Venturi – ma questo non deve influenzare il nostro approccio". Venturi si porterà dietro qualche dubbio di formazione. "Devo valutare la condizione di due o tre ragazzi – spiega – Se non ci dovessero essere defezioni, si va verso l’undici titolare. L’unico dubbio è come sfruttare Pegollo, dall’inizio o a gara in corso. Prevista una buona cornice di pubblico, con molti tifosi del Sant’Angelo che scenderanno in Versilia per sostenere la squadra in questa partita decisiva. Probabile formazione (4-3-1-2): Raspa, Meucci, Tognarelli, Masi, Giubbolini; Bortoletti, Bernardini, Bartolini; Rosati; Pegollo, Verde.

M.N.