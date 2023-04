Real Forte formato trasferta Venturi ha l’imbarazzo della scelta per fare bene con il Lentigione

Con una posizione di classifica invidiabile e quasi tutta la rosa a disposizione, il Real Forte Querceta affronta la difficile trasferta sul campo del Lentigione (fischio d’inizio ore 15). I versiliesi proveranno ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi (3 vittorie e altrettanti pareggi) e, perché no, tentare l’assalto alla zona playoff. "Ci siamo allenati bene - commenta il tecnico Simone Venturi - è stata una settimana buona, la posizione di classifica ci permette di affrontare questo mese finale con serenità. Abbiamo ancora fame e vogliamo ottenere altri risultati importanti". A differenza del Real Forte Querceta, il Lentigione ha assoluto bisogno di punti per uscire dalla zona calda. "Fa effetto vedere una squadra così attrezzata in questa posizione di classifica - continua Venturi - il Lentigione ha un organico da prime posizioni, mi aspetto una gara difficile, piena di insidie". Dopo tante settimane di magra, Venturi ha finalmente l’imbarazzo della scelta. A parte Betti e Rodriguez, ormai ai margini, tutti a disposizione per la trasferta emiliana. "Non sarà facile fare la formazione - scherza il tecnico dei versiliesi - non mi è capitato tante volte in questa stagione di avere così tanta abbondanza in ogni reparto". Partirà titolare Verde. "Francesco si è ritrovato dopo qualche stagione difficile. È da categorie superiori, deve trovare continuità e consapevolezza dei propri mezzi".

Probabile formazione (4-3-1-2): Raspa, Meucci, Tognarelli, Masi, Giubbolini; Bortoletti, Bernardini, Bartolini; Rosati; Verde, Pegollo.

Michele Nardini