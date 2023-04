Real Forte, bella impresa a Prato Venturi blinda la salvezza e può guardare anche ai playoff

PRATO – Mancava una vittoria per blindare l’obiettivo salvezza. Il Real Forte Querceta l’ottiene nel modo più bello, imponendosi 3-2 in casa del Prato. Nonostante un undici inedito, figlio delle tante assenze in ogni reparto, i ragazzi di Simone Venturi hanno interpretato al meglio una gara difficile, iniziata in salita a causa del rigore di Ciccone. Le reti di Bertipagani, Rosati e Bortoletti hanno riscritto il copione di una gara che il Real Forte Querceta ha vinto con pieno merito. I versiliesi salgono a quota 47 e raggiungono addirittura il sesto posto, a pari merito con United Riccione e Corticella. Il Prato rimane fermo a 42, con un minimo vantaggio sulla zona playout.

Un forfait a parte nel riscaldamento. Il Prato perde la sua punta di diamante Addiego Mobilio, al suo posto Renzi. Problemi anche per Raspa, tra i pali del Real Forte tocca a Pastine. La prima sliding door della gara arriva a metà tempo: Pegollo di testa colpisce il palo e, sul ribaltamento di fronte, Masi stende in area Diallo: rigore per il Prato che Ciccone realizza con freddezza. Il Real Forte Querceta non si scompone e già prima dell’intervallo ribalta la gara. Al 37’ Bertipagani pareggia ribadendo in rete un cross di Bortoletti (primo gol in campionato), al 45’ Rosati sigla il raddoppio versiliese con una punizione dal limite. La ripresa si apre con il brutto infortunio a Betti (si teme una nuova frattura della clavicola) e un diagonale a lato di Pegollo. Il Prato alza il baricentro e crea due buone occasioni per il pari: nella prima Diallo fallisce a tu per tu con Pastine, nella seconda è bravo il portiere a respingere il tentativo di Trovade. Il Real Forte si ricompatta e al 70’ trova il tris grazie all’inesauribile Bortoletti (primo centro in campionato anche per lui). Cela all’86’ riaccende le speranze lanieri con il 2-3 ma, nel lungo recupero, succede poco o nulla, eccezion fatta per l’espulsione di Aprili.

Michele Nardini