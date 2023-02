Ragazze affamate di vittorie È l’obiettivo delle squadre versiliesi

VERSILIA

Rialzare la testa, inseguire un sogno, spiccare definitivamente il volo. Tornano in campo le squadre versiliesi di pallavolo. Lo fanno con ambizioni diverse ma con un unico obiettivo in comune: la vittoria. Nel campionato femminile di serie C (girone C), i riflettori sono puntati sul Vp Volley, fresca capolista del torneo e in serie positiva da nove partite. La decima gioia passa da Donoratico, dove le seravezzine scenderanno in campo stasera alle 21 alla tensostruttura di via del Fosso. Il Vp Volley giocherà quasi in contemporanea col Cascina, sua inseguitrice diretta impegnata sull’ostico parquet di Cecina. Torna tra le mura amiche invece l’Oasi, che stasera alle 21 al Pardini Center di Camaiore incrocia le armi col Peccioli, terzultima della classe. Le ragazze di Francesconi in casa sono una schiacciasassi, e se il fattore campo è un valore, sarà importante ritirarne i dividendi nella sfida odierna, importantissima per mantenere contatto con le prime posizioni. Nel girone B del campionato maschile, invece, l’Upc torna in campo dopo aver perso la vetta… senza colpa: i camaioresi nell’ultima giornata hanno osservato il turno di riposo e il Fucecchio ne ha approfittato per prendersi tre punti di margine. Anche il Cus Pisa ha messo la freccia sui biancoblù, e la classifica potrebbe subìre un’altra rivoluzione: i pisani ospitano in casa il fanalino di coda Rosignano, ancora a secco di vittorie fin qui, mentre il Fucecchio riposa. Dal canto suo, l’Upc se la vedrà in trasferta col Migliarino, oggi alle 18.30 al PalaLeopardi dove i padroni di casa hanno fatto sudare sette camicie a chiunque. In serie D femminile, invece, gli ultimi due inciampi in trasferta hanno aumentato a quattro punti la forbice tra la Robur Massa capolista e il Discobolo: le viareggine saranno di scena alle 18 in casa, al Piaggia, dove incontreranno il Grosseto, ultima forza del girone. Nel frattempo le rivali apuane se la vedranno col Pontedera in un’altra sfida testacoda.