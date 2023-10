Questo Seravezza vola: "Non esaltiamoci troppo"

Non è stato semplice ma alla fine il Seravezza Pozzi è riuscito a superare l’Orvietana, per la soddisfazione dell’allenatore Cristian Amoroso che analizza così la gara a mente fredda: "Non è stata una partita semplice, l’Orvietana non ha mai mollato, e noi abbiamo pagato il fatto di non aver chiuso la gara nel primo tempo. Però, dobbiamo abituarci perché di partite come queste ce ne saranno tante, magari meno belle a livello di fluidità di gioco, dove il risultato resta in bilico. In questo momento sfruttiamo il fatto che anche chi entra per pochi minuti riesce a dare un bel contributo. Per Benedetti speriamo di recuperare a breve, ma non credo per la prossima. La classifica dà soddisfazione: leggerla in questo momento, però poi c’è da pensare che c’è ancora quasi tutto un campionato da disputare".

Bomber di giornata è stato il difensore Tommaso Mannucci che ha siglato il gol che vale da tre punti, il difensore commenta: "Non sono un goleador, però l’inserimento in avanti in occasione dei calci piazzati rientra nelle mie caratteristiche. E’stata una partita intensa nel secondo tempo, potevamo segnare noi, potevano segnare loro. Il gruppo secondo me ha un buon potenziale, però siamo sempre alle prime battute, intanto pensiamo a toglierci delle belle soddisfazioni".

Premiato come miglior giocatore del Seravezza, all’attaccante Giulio Camarlinghi è mancato solo il gol: "Sono contento che un mio passaggio sia stato decisivo ai fini del risultato. Questo è un periodo in cui a livello personale il gol non arriva, magari in un altro momento sarà più facile. Non lo vivo come un problema, l’importante è dare il proprio contributo alla squadra. In attacco siamo in tanti, con diverse rotazioni anche nell’arco della stessa gara, ma l’intesa sul piano del gioco è davvero ottima con tutti".

Andrea Bazzichi