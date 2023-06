Quercia trionfa sulla Madonnina, 6° gol di Rodriguez nel torneo

POZZI DI SERAVEZZA

Serviva un mezzo miracolo alla Madonnina, per superare il turno, ma così non è stato. Troppo forte la Quercia, campione in carica, trascinata, come sempre, da quel ‘demonio’ di Rodriguez. Al cubano basta appena 1’ per liberarsi in area e trafiggere Battelli, infilando la sesta rete del torneo, in sole 3 partite. La partita a dire il vero, nonostante la buona volontà della Madonnina, non c’è. Al 9’ è già 2-0 con il colpo di testa di Meucci, su traversone, neanche a dirlo, di Rodriguez. È Federico Tosi a provare a scuotere i suoi, ma la sua punizione si infrange sulla traversa. Poi ci prova Maccabruni ad impegnare Bedei alla respinta. La definitiva parola fine ai giochi la mette il difensore Lossi, alla mezz’ora. Scambio con Szabo e tiro che non lascia scampo a Battelli. Sul 3-0 finisce il primo tempo. Rodriguez nella ripresa, prima di essere sostituito, trova anche il tempo di assistere Mataj per il 4-0 finale. "Successo meritato – commenta Luca Cagnoni –. Cercheremo di difendere il nostro titolo". Caustico il commento di Marco Iori della Madonnina: "Già erano forti di per sé; se a questo si aggiunge il fatto che avevamo troppe assenze importanti, ecco fatto il risultato finale. In questa deficitaria situazione era veramente difficile fare di più". Con questo successo la Quercia conclude quindi, indipendentemente dal risultato di Cervia-Lucertola, il gruppo A in testa con 2 vittorie ed 1 pareggio. Classifica: Quercia 7; Cervia 3; Lucertola 2; Madonnina 1.

QUERCIA: Bedei, Salvini, Lossi, Santeramo, Barsanti, Szabo, Prosperi (Beraglia), Meucci (Mataj), Mussi (Pellegrini), Carducci (Leonardi), Rodriguez (Pierini). MADONNINA: Battelli, Licusato M., Dazzi C., Costa (Bertoneri), Maccabruni, Mazzone (Barattini), Tosi Fr., Licusato N. (Dazzi G.), Tarabella (Poli Al.), Tosi Fe., Poli An..

Sergio Iacopetti