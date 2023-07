Querceta È Leon d’Oro la seconda finalista

LEON D’ORO

3

CERVIA

1

LEON D’ORO: Mariani, Cinquini (Morgantini), Bugliani, Mattei (Vietina), Galli (Galeotti), Maggi A., Pellizzari, Meucci, Landi G.(Garavini), Adami (Landi N.), Nardi. All. Carella.

CERVIA: Rebellino, Mazzei, Pardini, Cipollini, Maggi A., Tedeschi (Gian.), Bascherini (Tedeschi Giac.), Tartarini, Cornacchia, Grillotti, Lari (Rebughini). All. Guidi.

Arbitro: Di Girolamo (Giusti-Ghirardi).

Marcatori: 9’ pt Landi, 36’ pt Nardi; 9’ st Landi, 43’ st Tedeschi.

Note: ammoniti Landi, Mattei, Cornacchia.

POZZI DI SERAVEZZA - Sarà il Leon d’Oro ad affrontare, sabato sera alle 21.15, la Quercia nella finalissima del Torneo delle Contrade di Querceta. I giallorossi hanno superato, al termine di una partita decisamente bella, la Cervia per 3-1, ed adesso sognano l’impresa contro i campioni in carica. È il Leon d’Oro, al completo, a fare la partita mentre la Cervia, che sconta le pesanti defezioni di Sabatini e Berti, prova ad agire di rimessa. La punta Landi e l’esterno Bugliani dimostrano subito di essere in serata e ci mettono poco per fare la differenza: Landi allarga per Bugliani che scende sulla fascia e crossa in area proprio per Landi che al volo insacca l’1-0. Il raddoppio arriva alla mezz’ora. Nardi su punizione, da 25 metri, trova l’angolo basso, ma il bravo attaccante non può che ringraziare la barriera della Cervia che si apre inspiegabilmente. Sull’asse Nardi-Adami-Landi nasce l’ultima occasione per il Leon d’Oro, ma il tiro di quest’ultimo esce fuori. Sul 3-0 si chiude un primo tempo dominato dal Leon d’Oro. Nella ripresa Guidi, tecnico della Cervia, prova a mescolare le carte avanzando Gianluca Tedeschi dalla difesa alla mediana ma le cose non cambiano. È sempre il Leon d’Oro a fare la partita e sulla solita asse Bugliani-Landi il 3-0 è servito. Ciò che resta della partita è accademia, impreziosita però dal gradito ritorno in campo, a 9 mesi da un terribile infortunio, di Giacomo Tedeschi ed proprio il rientrante attaccante, su traversone di Cornacchia, a siglare la rete dell’1-3 finale. "Vittoria netta e giusta – sottolinea Giacomo Vannoni –. Adesso giocheremo contro la squadra che nelle ultime 4 edizioni è sempre arrivata in finale, ma anche se sfavoriti venderemo cara la pelle. La voglia è tantissima, dopo 7 lunghi anni di attesa". Ammette la sconfitta Claudio Guidi: "Contro un’ottima squadra avremmo dovuto essere più attenti, invece abbiamo compiuto delle ingenuità che abbiamo pagato". Sergio Iacopetti