Quelle volate a perdifiato C’è la Tirreno-Adriatico

CAMAIORE

Non è un caso. Ma tutto sommato queste due date ravvicinate - 5 e 6 marzo - sono un segno... del destino del ciclismo camaiorese. Così in vista dell’inizio della prossima edizione della Tirreno-Adriatico, il prossimo 6 marzo da Lido di Camaiore, viene spontaneo risalire al passato, quando il ciclismo da queste parti era semplicemente la “Corsa”, in altre parole il Gran premio “Città di Camaiore”.

E sapete quando è stata disputata l’ultima edizione della gara per professionisti? Il 5 marzo 2014, con il successo del toscano Diego Favilli. Da quel giorno, il ciclismo locale è stato nel segno della Tirreno-Adriatico: nove edizione (con quella che va a cominciare) che indubbiamente ha un ritorno di immagine superiore alle ultime edizioni del gran premio Città di Camaiore, visto lo spessore dei vincitori e dei partecipanti.

In rapida successione, dal 2015 al 2022, il primo posto nella classifica finale della Tirreno-Adriatico ha visto i successi di Nairo Quintana, Greg Van Avermaet, ancora Nairo Quintana, Michal Kwiatkowski, Primoz Roglic, Simon Yates, Tadej Pogacar sia nel 2021 che lo scorso anno. Come dire che l’aspirante “Cannibale” del terzo millennio, era già in palla all’inizio della stagione. Va semmai ricordato che la prima tappa che è sempre partita e conclusa a Lido di Camaiore, una corsa contro il tempo, ha avuto anche in questo caso vincitori d’eccezione: nel 2015, la crono individuale (quella a squadre non venne disputate perché il territorio versiliese era stato squassato dalla bufera di vento che si era abbattuta su Pietrasanta e Forte dei Marmi il 5 marzo) andò ad Adriano Malori; nel 2016, squillo della Bmc Racing con l’italiano Daniel Oss primo in classifica; nel 2017, bis del Bmc, con leader Damiano Caruso; nel 2018, tris della Bmc e bis di Caruso; nel 2019, Mitchelton Scott, con primo posto di Michael Hepburn; nel 2020 niente cronometro da una tappa in linea vinta allo sprint dal tedesco Pascal Ackermann; ancora tappa in linea nel 2021, con guizzo vincente di Wout Van Aert e lo scorso anno, ritorno alla cronometro individuale con show di Filippo Ganna.

Insomma, per dirla come sottolineava un politico “tanta roba”. Gli sportivi camaioresi della vecchia guardia continuano a rimpiangere la “Corsa”, alias il Gran premio estivo, ma il mondo del ciclismo è profondamente cambiato e organizzare e organizzare una gara di un giorno è un’impresa titanica con il rischio di non avere al via i grandi che preferiscono le gare inserite nel circuito internazionale Pro Tour. Semmai c’è da chiedersi, visto che la passione per le due ruote è intatta, perché con il sipario calato sulla “Corsa”, sia al tempo stesso calato anche sul “Premio Sport” (l’ultimo vincitore, lo ‘squalo’ Vincenzo Nibali) che ha un albo d’oro stracolmo di eccellenze del mondo dello sport.

Giovanni Lorenzini