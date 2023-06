Pumas, la rivelazione Terzo posto a sorpresa

La Pumas farmaè Viareggio, il gruppo di under 19 guidato da Mirko Bertolucci, al primo campionato di serie A2 ha conquistato un meritato e prestigioso terzo posto nel girone B dietro Giovinazzo e Castiglione. Logica la soddisfazione del tecnico viareggino, che in alcune occasioni ha dato una mano ai suoi ragazzi scendendo in pista.

"E’ stato un campionato che ci ha visto protagonisti fin dall’inizio. La squadra – ha detto Mirko Bertolucci – è cresciuta tantissimo sia a livello tecnico sia tattico e di personalità, tanto che le cose migliori le ha fatto vedere nel girone di ritorno. Il blocco è lo stesso che giocherà la finale del campionato under 19 e che ha disputato quello di serie B qualificandosi per le finali e che ha vinto la coppa Italia, sempre di B. Siamo stati la squadra rivelazione dell’intera A2 vista l’età media così bassa. Il progetto Pumas prosegue. La speranza è di poter portare avanti il progetto relativo al centro sportivo di Torre del lago che ci darebbe quella che dovrebbe diventare la nostra casa".

Il terzo posto della Pumas è frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e tre sconfitte, per 37 punti, con 98 reti fatte e 61 subìte. Marcatori: Marchetti e Pesavento 22, Carrieri 17, Elia Cardella 10, Cardelli 8, Mirko Bertolucci 7, Pezzini 6, Rugani 4, Jonas Cinquini 2.

Giulio Arnolieri