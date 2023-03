Pumas e Camaiore in casa La Sgs di scena a Castiglione

Ancora un turno difficile da seguire, causa anticipi e posticipi, la decima giornata, prima di ritorno, del girone B di serie A2. Per quanto riguarda le formazioni locali, tutte in pista oggi, due sono impegnate in casa: la Pumas Farmaè (che martedì 14 recupera la partita di Grosseto) ospita alla palestra ‘Dorando Pietri’ alle 20,45 il Salerno e la Rotellistica Camaiore riceve alle 21 al Pardini Sporting Center il Sarzana. Trasferta a Castiglione (alle 19) per l’Sgs Servizi Forte dei Marmi. La Pumas, quarta con 18 punti, parte stasera con i favori del pronostico contro il Salerno, settimo a 7 punti, reduce dal 7-0 subito contro il Castiglione. Proprio i maremmani di Alberto Aloisi (secondi con 22 punti dietro il Giovinazzo) ricevono nel tardo pomeriggio l’Sgs Servizi Forte, terzo a 18, e reduce dal successo sulla pista del Camaiore. Cerca il riscatto, potendo contare su un altro turno casalingo, Camaiore che ospita un Sarzana da non sottovalutare, battuto di misura a Giovinazzo. In classifica Camaiore a 12 punti, liguri a 10. All’andata c’erano state le vittorie di Pumas (4-2), Castiglione (4-3) e Camaiore (3-2). Completa il quadro della 10ma giornata, domani alle 18, Matera-Giovinazzo. Già giocata Follonica-Grosseto 4-3.