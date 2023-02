Prosegue la marcia del Lido Il Forte domina, bene le zebrette

Nazionale. Perde 1-0 in casa, contro il Ravenna, il Real Forte Querceta mentre va ancora peggio al Seravezza Pozzi che crolla 5-0 ad Altopascio contro il Tau.

Regionale. Prosegue la marcia del Lido di Camaiore che supera 6-1 l’Atletico Lucca e resta in scia alla vetta. Protagonisti assoluti Del Bucchia e Francesco Scognamiglio (sesta partita a segno di fila) che realizzano una tripletta ciascuno. A segno anche Ricci. “È il nostro ottavo risultato utile consecutivo ed abbiamo schiantato la quarta in classifica - dice fiero Luigi Troiso -. I ragazzi possono farcela. Adesso ci attendono 10 finali”. Con l’acuto di Tomei il Camaiore piega 1-0 il Castelnuovo Garfagnana. “Vittoria sofferta su un campo difficile. Ho un gruppo di ragazzi eccezionali” sottolinea Stefano Boggi. Il Capezzano regola, nella ripresa, 3-0 il Prato 2000 con Gazzoli e la doppietta di Maini.

Classifica: San Giuliano 43; Lido di Camaiore 40; Capezzano 39; Camaiore 37; Folgor Marlia 34; Pescia 32; Don Bosco Fossone, Atletico Lucca e Larcianese 31; Monsummano, Castelnuovo Garfagnana e Lunigiana-Pontremolese 25; Montecatini 24; Capostrada Belvedere 21; Prato 2000 10; San Filippo 3.

Provinciale. Continua la cavalcata in testa del Forte dei Marmi 2015 che travolge 9-0 la Massese. Alle doppiette di Pani, Nicolò Mussi, Carlo Mussi e Marcucci si aggiunge il singolo di Di Foggia. “Altro scoglio superato” dice Lorenzo Cortopassi. Vince, in maniera rocambolesca, anche il Viareggio che supera 4-3 il Sant’Alessio. Incontenibile Bertani, che realizza una tripletta. A segno anche Fantinato. “Sempre avanti e successo sudato ma meritato” sottolinea Valerio Fommei. Il Pietrasanta, in rimonta, supera 4-1 l’Academy Lucca. Doppio Sancredi poi Salvini e Guidotti. Male invece lo Stiava che crolla 7-0 a Ricortola.

Classifica: Forte 2015; Academy Qm Massarosa, Viareggio, Pietrasanta e Montignoso 37; Ricortola 31; Romagnano 30; Massese 23; Serricciolo 17; Stiava 16; Real Academy Lucca 15; Sant’Alessio 10; Villafranchese 4; San Macario Oltreserchio 3.

Sergio Iacopetti