Promozione: ultima gara casalinga per le versiliesi

Passerella finale, Pietrasanta e Capezzano salutano oggi infatti il pubblico amico nella penultima giornata in calendario e lo fanno ovviamente con stati d’animo diversi. I blues cercano la decima affermazione in campionato per festeggiare nel miglior modo possibile il traguardo raggiunto con merito e largo anticipo della salvezza. Oggi alle 15.30 al Comunale contro il Pieve Fosciana assetto da rivedere viste le assenze di svariati titolari, Benedetti, Da Prato, Pinelli, Bondielli, Biasci e Togneri. Il tecnico Bucci: "Loro giocano per salvarsi e verranno a fare la guerra, noi siamo già salvi ma non appagati, vogliamo omaggiare il nostro pubblico che ci ha sostenuto anche nei momenti più bui. Occasione per chi gioca meno di dimostrare tutto il proprio valore".

Amaro saluto invece quello del Capezzano al proprio pubblico. La gara interna con il Castelnuovo potrebbe essere già quella della matematica retrocessione in prima categoria, evento che era nell’aria da tempo e non è certo una sorpresa. Sei sono i punti da recuperare alla Lampo e con due gare sole da giocare costituiscono un limite difficilmente recuperabile. Per le ultime residue speranze bisogna vincere a tutti i costi oggi e sperare in una sconfitta dei pistoiesi per giocarsi tutto nello scontro diretto di domenica prossima. "Daremo il massimo come sempre abbiamo. Proveremo a regalarci almeno un’ultima possibilità ma ormai non dipende solamente da noi, questa situazione non ci aspettavamo di viverla, i ragazzi ci proveranno fino alla fine e onoreranno l’impegno", dice il tecnico Riccardo Coli .

