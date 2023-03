Promozione: oggi il derby alle Pianore

Il derby delle Pianore è sicuramente tra le gare di cartello della domenica dilettantistica versiliese. Oggi alle 15 si affrontano i padroni di casa del Capezzano, malinconicamente ultimi in classifica e i cugini del Pietrasanta che hanno cambiato marcia da inizio anno e si trovano a metà classifica ma potrebbero pagare le fatiche della terza gara in una settimana. In casa Capezzano prezioso può rivelarsi il rientro di Maestrelli a centrocampo e con il suo ritorno Coli ha tutti gli effettivi a disposizione. Nessun calcolo ma solo i tre punti per recuperare se possibile terreno nei confronti del Pieve Fosciana penultimo avanti di quattro lunghezze e prossimo avversario domenica prossima. "Gli stimoli ci sono ma non sono quelli ad averci tradito fino a qui, mentalmente siamo sereni, sono sicuro che daremo il massimo e tireremo fuori una grande prova", dice il tecnico Coli.

Si presenta come detto in un’altra situazione invece il Pietrasanta che viene da due sconfitte consecutive e cerca un risultato positivo per brindare definitivamente alla meritata permanenza in categoria. Dovrebbero essere della partita anche gli acciaccati Tosi e Bondielli, due colonne a cui il tecnico Max Bucci non rinuncia mai: "Gara sempre affascinante e ricca di stimoli, il nostro obiettivo è chiudere già da oggi il discorso salvezza, ci vorrà uno sforzo importante da parte di tutti, giocare ogni tre giorni da una parte è bello ma può logorare, mi aspetto una gara ancora più tirata di quella di novembre. Loro si giocano il tutto per tutto e saranno ancora più aggressivi, ci vuole il miglior Pietrasanta".

