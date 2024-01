Promozione. Il Pietrasanta con Della Bona e Citti ha la porta inviolata e ora ha ritrovato Mengali-gol

In considerazione dell’avversario si è visto un buon Pietrasanta che è tornato alla vittoria contro il Luco. Per l’allenatore biancoceleste Giuseppe Della Bona i tre punti sono il premio per la capacità di soffrire della propria squadra e commenta: "È stata una bella vittoria contro una squadra di valore. I ragazzi si sono sacrificati molto, perché i momenti di sofferenza non sono mancati, nel finale siamo rimasti anche in dieci, ma siamo riusciti a tenere botta.

La squadra sta crescendo e prendendo maggiore convinzione, qualcosa abbiamo modificato a livello di schieramento tattico per cui c’era anche da assimilare anche un cambio di modulo. Anche a livello difensivo in queste settimane ci sono state delle variazioni anche sulle posizioni di alcuni giocatori".

Sugli obbiettivi futuri, Della Bona risponde: "Non abbiamo nessun obbiettivo particolare se non quello di fare il meglio possibile e di dare un significato sempre maggiore a questa seconda parte di campionato che è appena iniziata.

Quindi gli stimoli non mancano ed abbiamo tutto un girone di ritorno per migliorare e vedere alla fine quali sono i nostri valori".

Andrea Bazzichi