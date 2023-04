Promozione: il mesto addio del Capezzano

Ultima domenica della regular season in Promozione, per i nostri colori tutta l’attenzione è ormai rivolta al destino del Pietrasanta che oggi a Castelnuovo si gioca il quinto posto e nel caso la Larcianese non passi sul campo degli Amici Miei e quindi non si verifichi la forbice di dieci punti, il piazzamento sarebbe valido per gli spareggi playoff. Situazione impensabile tre mesi fa ma oggi assai concreta, vincere a Castelnuovo con i locali attualmente quinti, avanti di due punti e in piena corsa a loro volta per lo stesso obiettivo. Sarà cosa tutt’altro che agevole ma visti i blues degli ultimi tre mesi nessuna eventualità è preclusa a priori. Oggi i blues si presentano però con tante assenze, fuori causa infatti Da prato, Biasci, Vannucci, Benedetti e due giocatori offensivi determinanti quali Pinelli e Bondielli. All’andata garfagnini vittoriosi di misura per 2-1 al termine di una gara molto tirata. "Già arrivare a giocare per questo obiettivo è un risultato grandioso e inaspettato ma logicamente non siamo sazi e ci vogliamo provare con tutte le nostre forze senza tralasciare nessun particolare. Giocheremo con grande serenità e la gioia di essere arrivati a questo bivio così importante, vincere potrebbe anche non bastare per gli spareggi ma arrivare quinti sarebbe grandioso per una matricola come noi", dice il tecnico Max Bucci.

Saluta mestamente invece la categoria il Capezzano che sul campo della Lampo cerca di lasciare quanto meno con un risultato positivo per rendere meno amara una retrocessione scritta purtroppo da tempo.