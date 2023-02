Promozione

Continua il torneo diverso delle versiliesi con un Pietrasanta che in questo 2023 ha cambiato decisamente pelle infilando un filotto importante di risultati che autorizzano anche a sognare qualcosa di più di una salvezza ormai quasi in tasca e un Capezzano che invece ogni domenica fatica enormemente a fare risultato e rischia sempre di più la retrocessione diretta.

I blues si riprendono i tre punti, con il Meridien arriva l’ottava vittoria in stagione che li lancia addirittura al quinto posto a quota 30, salvezza ormai a un passo e sogni di disputare gli spareggi playoff che ogni domenica che passa paiono sempre più trasformarsi in solide realtà. "Sempre più contento dall’atteggiamento di questo gruppo che ogni gara che passa migliora, vittoria meritata che poteva essere anche di proporzioni più ampie ma non importa, quello che conta era tornare a vincere e ci siamo riusciti con la giusta attitudine e personalità".

Peggiora invece sempre più la situazione del Capezzano che vede il treno salvezza allontanarsi. Con la Larcianese le solite ingenuità in avvio hanno determinato poi il risultato finale. Esprime amarezza il tecnico Riccardo Coli: "Si spiega male anche questa sconfitta che si fatica a digerire. Abbiamo giocato alla pari con la nuova capolista ma non è bastato, quelle due reti prese nei primi minuti ci hanno messo fuorigioco. La reazione c’è stata e le occasioni per pareggiare pure ma anche a questo giro è andata male, la nostra salvezza non passa da questi gare ma adesso si fa dura,il rischio di abbattersi c è, inutile nasconderlo".

