Promozione

Va in archivio anche la penultima giornata del girone di ritorno con la musica ascoltata tante volte in questa stagione, il Pietrasanta con la decima affermazione si porta a meno due dal quinto posto, stecca ancora invece il Capezzano che saluta nel peggiore dei modi la categoria. I blues rifilano un poker al Pieve Fosciana, per la media punti ottenuta da gennaio ad oggi sarebbero al secondo post. Un girone di ritorno straordinario che era anche difficilmente ipotizzabile per i ragazzi di Max Bucci. Sugli scudi ancora una volta contro i garfagnini Giacomo ”Jack”Maggiore che con la sua doppietta ha trascinato come spesso in stagione i compagni verso il successo. "Altra grande prestazione sotto tutti i punti di vista, qualità e quantità dall’inizio alla fine, i ragazzi sono stati straordinari da gennaio e domenica prossima ci andiamo addirittura a giocare il quinto posto a Castelnuovo", dice il tecnico Bucci.

Saluta con amarezza invece la categoria dopo due stagioni il Capezzano, la situazione era già scritta da tempo e ci sarebbe voluto soltanto un miracolo e con il Castelnuovo le motivazioni hanno fatto la differenza. Subito sotto di due gol nel primo quarto d’ora la reazione c è stata ma non è bastata, il tallone di achille stagionale si è rivelato la fase difensiva. Poco da rimproverare ai ragazzi, subito sotto poi era dura reagire sapendo anche la nostra condizione ma ci abbiamo comunque ugualmente provato e le occasioni anche per pareggiarla ci sono state, guardiamo avanti", dice il tecnico Riccardo Coli.

Cab