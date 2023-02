Promozione

Resoconto negativo quello della domenica appena trascorsa, in una giornata condizionata dal maltempo che ha provocato qualche rinvio causa maltempo dilagante in tutta la toscana nella giornata di domenica. Su tutti quello del Pietrasanta impegnato sul campo della capolista Larcianese.

Per i nostri colori è andata male ancora una volta al Capezzano che nonostante la solita prestazione propositiva e combattiva ha dovuto alla fine cedere il passo, con il Casalguidi è arrivata l’ennesima sconfitta che lascia gli uomini di Riccardo Coli all’ultimo posto e sempre più staccati dal trenino playout, adesso per salvarsi ci vorrà veramente un’impresa.

Il tecnico Riccardo Coli commenta così la gara: "Partita combattuta e con veramente poche emozioni ed occasioni, eravamo riusciti a riprenderla ma poi loro hanno trovato il classico gol della domenica a dieci minuti dalla fine e non siamo stati nemmeno fortunati. La traversa finale di Lampitelli poteva regalarci almeno uno strameritato pari ma purtroppo non è successo. Non cerchiamo alibi né giustificazione. Gli aspetti da migliorare e su cui lavorare sono tanti ma quello che può andare storto in questa stagione ci va oltre misura, nelle ultime gare abbiamo messo insieme grandi prestazioni ma raccolto pochissimo. Difficile anche commentare queste sconfitte, un vero peccato". Questo lo sfogo amaro di Riccardo Coli.

Cab